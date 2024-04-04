Нагадаємо, що президент США Джо Байден 2 квітня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Американський і китайський очільники обговорили ситуацію в Україні та Тайвані. Крім того, лідери Китаю та США обговорили вплив Ірану на війну Росії проти нашої держави.

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Назвали війну у нашій державі "українською кризою"

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, під час брифінгу заявив, що на думку КНР, в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених.

Він розповів, що позиція Китаю стосовно "української кризи" послідовна, чітка і прозора. Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення "кризи", тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.

У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети,

– сказав речник МЗС Китаю.

За його словами, Китай не є тим, хто створив конфлікт, не бере в ньому участі й ніколи не передавав жодній стороні. що воює, зброю чи військове обладнання. Країна нібито не прагне і не шукає вигоди від російсько-українського "конфлікту".

"Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", – наголосив китайський посадовець.

Зауважимо, що нещодавно в Пентагоні оприлюднили звіт, де зазначено, що від початку повномасштабної війни приватні та державні компанії Китаю продали Росії БпЛА та військове спорядження на 12 мільйонів доларів.

Раніше Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю

18 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї у рамках зустрічі Мюнхенської конференції з питань безпеки. Посадовці обговорили правдивість постачання летальної зброї для Росії з Пекіну.

Очільник міністерства закордонних справ Китаю під час розмови із Дмитром Кулебою висловив свої сподівання щодо подальшого розвитку співпраці з Україною, попри те, як зміниться політична ситуація у світі.

Зокрема, Ван Ї подякував Україні за допомогу в безпечній евакуації китайських громадян під час надзвичайної ситуації (на початку Великої війни – 24 Канал). Він запевнив, що китайський народ ніколи цього не забуде.

Водночас глава китайського МЗС підкреслив принципову позицію Китаю в українському питанні, що базується на загальних підходах його країни до розв'язання проблем "гарячих точок". Вона полягає у прихильності політичному врегулюванню, сприянні миру й переговорам.