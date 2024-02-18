Під час зустрічі Ван зауважив, що Китай і Україна протягом багатьох років є стратегічними партнерами. За його словами, між народами двох країн існує традиційна дружба.

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Чи продає Китай летальну зброю для Росії

Очільник міністерства закордонних справ Китаю під час розмови із Дмитром Кулебою висловив свої сподівання щодо подальшого розвитку співпраці з Україною.

Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам,

– йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

Зокрема, Ван подякував Україні за допомогу в безпечній евакуації китайських громадян під час надзвичайної ситуації (на початку Великої війни – 24 Канал). Він запевнив, що китайський народ ніколи цього не забуде.

Водночас глава китайського МЗС підкреслив принципову позицію Китаю в українському питанні, що базується на загальних підходах його країни до розв'язання проблем "гарячих точок".

Вона полягає у прихильності політичному врегулюванню, сприянні миру й переговорам, а також утриманні від продажу летальної зброї в райони конфлікту або сторонам конфлікту,

– запевнили у відомстві.

Там запевнили, що Китай "продовжуватиме відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру".

Зауважимо, що раніше у Пентагоні оприлюднили звіт, у якому мовиться, що від початку широкомасштабної війни приватні й державні компанії з Китаю продали Росії БПЛА і військового спорядження на понад 12 мільйонів доларів.

Зокрема, Китай також постачав Росії стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Від початку повномасштабного вторгнення Китай наростив поставки верстатів з ЧПУ у Росію в десять разів. Це обладнання дозволяє швидко виробляти складні компоненти з металу й інших твердих матеріалів, що сприяє оборонному виробництву ворога.

Глави МЗС України та Китаю зустрілися: що обговорювали