Україна зацікавлена в тому, щоб Китай узяв участь у Глобальному саміті миру. Захід за участі світових лідерів має відбутися в Швейцарії.

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Про що говорили Кулеба та Ван Ї

Я зустрівся з китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог,

– написав український міністр.

Важливо! Китай має великий вплив на Росію, тому участь КНР у безпекових ініціативах України напрочуд важлива. Водночас Пекін веде специфічну політику, то ніби зближуючись із Росією ще більше, то ніби віддаляючись, тож його дії важко передбачити. Україна прагне залучити Китай до обговорення безпекових питань.

Задушити Росію в обіймах