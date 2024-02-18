Україна зацікавлена в тому, щоб Китай узяв участь у Глобальному саміті миру. Захід за участі світових лідерів має відбутися в Швейцарії.
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Про що говорили Кулеба та Ван Ї
Я зустрівся з китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог,
– написав український міністр.
Задушити Росію в обіймах
- Політологи зауважують цікавий факт: Росія поступово стає проблемою для Китаю. Через те, що три китайські компанії допомагають росіянам, ЄС може запровадити санкції. Ініціативу поки блокує Орбан, але, швидше за все, її реалізують.
- З іншого боку, Китай веде повзучу експансію територій Росії. Йому вигідно, щоб місцеве населення говорило китайською, як це відбувається в Амурській області. Тамтешній губернатор навіть привітав із Китайським Новим роком – китайською ж мовою.