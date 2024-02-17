Україна хоче переконати Китай взяти участь у глобальному саміті миру. Дмитро Кулеба хоче обговорити цю тему з Ваном I під час Мюнхенської конференції.

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Які плани щодо Китаю

У матеріалі зауважується, що Україна хоче добитися проведення глобального Саміту миру у березні цього року. Однак джерела видання припускають, що захід може початися тільки у квітні або у травні 2024 року. Причина полягає у проблемах з участю світових лідерів.

Як пише ЗМІ, багато хто вважає участь Пекіна у Саміті миру особливо важливою, адже КНР має великий вплив на Росію. Швейцарія, яка хоче, щоб цей захід проходив на її території, за допомогою своїх дипломатів намагалася оцінити інтерес з боку інших країн, зокрема Китаю. У матеріалі зазначається, що український міністр Дмитро Кулеба теж хоче обговорити зі своїм китайським колегою Ваном I можливу участь Пекіна на Саміті миру.

Однак сам глава МЗС КНР напередодні заявляв, що нинішні умови не підходять для проведення мирних переговорів. Також Китай та деякі інші держави хочуть бачити Росію на цьому глобальному заході. Однак Київ виступає проти участі держави-терориста на Саміті миру.

Що кажуть експерти про Китай