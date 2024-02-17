Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира. Дмитрий Кулеба хочет обсудить эту тему с Ваном I во время Мюнхенской конференции.

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Какие планы относительно Китая

В материале отмечается, что Украина хочет добиться проведения глобального Саммита мира в марте этого года. Однако источники издания предполагают, что мероприятие может начаться только в апреле или в мае 2024 года. Причина заключается в проблемах с участием мировых лидеров.

Как пишет СМИ, многие считают участие Пекина в Саммите мира особенно важным, ведь КНР имеет большое влияние на Россию. Швейцария, которая хочет, чтобы это мероприятие проходило на ее территории, с помощью своих дипломатов пыталась оценить интерес со стороны других стран, в частности Китая. В материале отмечается, что украинский министр Дмитрий Кулеба тоже хочет обсудить со своим китайским коллегой Ваном I возможное участие Пекина на Саммите мира.

Однако сам глава МИД КНР накануне заявлял, что нынешние условия не подходят для проведения мирных переговоров. Также Китай и некоторые другие государства хотят видеть Россию на этом глобальном мероприятии. Однако Киев выступает против участия государства-террориста на Саммите мира.

Что говорят эксперты о Китае