По словам китайского дипломата, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году. В то же время именно Россия нарушила договоренности, начав войну. Дипломат и эксперт-международник Руслан Остапенко проанализировал в эфире 24 Канала заявление китайцев.

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"Китай может широкомасштабно поддержать Россию. Сейчас Пекин через отдельные компании это делает, в частности через Северную Корею. Но он может вмешаться, когда та будет проигрывать", – сказал эксперт-международник.

Чего боится Пекин

Поднебесная понимает, что Кремль близок к исчерпанию ресурсов, объяснил Руслан Осипенко. Хотя Россия перевела экономику на военные рельсы, она все чаще обращается за помощью к Ирану, Северной Корее и Китаю.

Северная Корея поставляет России баллистические ракеты, артиллерию, военное оборудование и боеприпасы для дальнейшего использования в войне против Украины.

Пекин осознает, что российско-украинская война подошла к решающей точке. Если Запад окажет помощь Украине и ограничит вторичными санкциями поступления доходов в Россию – она проиграет. Поэтому Китай пока политически начинает подключаться, чтобы не допустить разрушения баланса.

Обратите внимание! Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Китай помогает России в войне против Украины