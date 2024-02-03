Об этом в телеграм-канале сообщал "Беларускі Гаюн". В разговоре с 24 Каналом заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко предположил, что могло быть на этих бортах.

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Что было на борту китайских самолетов

Разгрузка китайских самолетов происходила очень быстро. После они отправились в обратный рейс. Вероятно, на их борту могло быть военное оборудование. По словам Латушко, на вооружении Беларуси стоят китайские бронеавтомобили "Дракон" – возможно это было доставлено.

"Конечно, можно предположить, что было доставлено медицинское оборудование, чтобы лечить многочисленные болезни Лукашенко. Но вряд ли для этого понадобилось четыре борта", – иронично предположил он.

С другой стороны могли быть доставлены соответствующие запасные части для ракет, которые используются при производстве РСЗО "Полонез".

"Безусловно, Китай является основным партнером для Лукашенко, и он всеми силами пытается сделать так, чтобы эта точка опоры сохранилась", – отметил Латушко.

Какие отношения между Китаем и Беларусью

Последнее время отношения между Беларусью и официальным Пекином дали трещину. Все связано с проблемой мигрантов, которую Лукашенко начал в 2021 году. Таким образом белорусский президент получил ультиматумы со стороны стран ЕС о закрытии границ, а Китай отстранился от него, даже не позвав на саммит "Один пояс – один путь".

"Ему дали последнее китайское предупреждение", – сказал Латушко.

Поэтому Лукашенко вынужден был притормозить свою историю с мигрантами. Но все же некоторое количество находится на границе с Польшей, но без попыток ее пересечь. Итак, самопровозглашенный диктатор держит "спусковой крючок" и, возможно, таким образом дает определенный сигнал новому руководству Польши.

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