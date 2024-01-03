Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он объяснил, с чем связаны визиты Лукашенко в КНР.
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Зачем Си Цзиньпину "дружба" с Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси давно ездит в Пекин и просит поблажки. Китайцы с начала 2000-х годов сотрудничают с Беларусью. Минск всегда был в поле зрения Пекина, ведь важен для КНР как транзитная площадка для сотрудничества с Европейским союзом.
К тому же, сейчас у Пекина серьезные экономические проблемы – происходит стагнация (период отсутствия или очень медленного роста экономики – 24 Канал). В какой-то момент Лукашенко начал ездить в Пекин, но не потому, что так захотел сам белорусский диктатор, а потому, что Пекин готов его принимать.
В последнее время от Лукашенко не слышно какой-либо критики в сторону Евросоюза, также прекратились миграционные шантажи со стороны Беларуси на польских границах и странах Балтии,
– сказал Клочок.
Скорее всего, Китай рассматривает Беларусь как транзитный коридор и площадку для сотрудничества с европейскими странами. Для Лукашенко это очень выгодная история.
Более того, самопровозглашенный президент Беларуси выполняет миссию челночного дипломата. Ведь осуществляет вояжи международного уровня по странам Африки, а для Пекина это огромный рынок сбыта.
Лукашенко для Си Цзиньпина стал карманным дипломатом,
– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Так что нельзя недооценивать политические способности белорусского диктатора. Он враг Украины, ведь с территории Беларуси в украинские мирные города летели вражеские ракеты, с территории Беларуси зашли российские войска 24 февраля 2022 года. Пока рано списывать Лукашенко с арены международной политике.
Отношения Беларуси и Китая: последние новости
- Белорусский диктатор 3 декабря прибыл в Китай. Это был его второй визит в КНР в течение года. По предварительным сообщениям он планировал обсудить с Си Цзиньпином вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.
- 4 декабря состоялась встреча лидера Китая с самопровозглашенным президентом Беларуси. Лукашенко назвал Си Цзиньпина другом, в то же время глава КНР заявил об укрепление "политического взаимодоверия".
- В Пекин Лукашенко поехал вместе со своими 19-летним сыном. Си Цзиньпин передал Коле спортивный костюм с китайской символикой. Вероятно, белорусский диктатор таким образом пытается сделать сына своим преемником.