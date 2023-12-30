В эфире 24 Канала заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, как этот год завершается для белорусского диктатора Александра Лукашенко. По его словам, проблем у самопровозглашенного президента выше головы.

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Проблемы Лукашенко

У самопровозглашенного президента Беларуси проблемы с точками опоры. В первую очередь с опорно-двигательным аппаратом.

Лукашенко сложно ходить. Его возят, подвозят. Он даже не отправился на экскурсию в Санкт-Петербурге. По нашим данным, больше существенных проблем со здоровьем нет, но операция на коленях и позвоночнике ему нужна,

– отметил Латушко.

Впрочем, с опорными точками в политике у Лукашенко тоже проблемы. Несмотря на то, что президент России отправил ему поздравления, с Путиным у белорусского диктатора в последнее время отношения не складываются.

Двухсторонняя встреча во время саммита ОДКБ в Минске и ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге не состоялась. Путин отложил часть кредитов, но при этом Лукашенко хочет больше денег,

– сказал руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.

Сегодня ситуация в белорусской экономике нестабильна. Китай не пригласил Лукашенко на саммит "Один пояс, один путь". Белорусский диктатор был вынужден напроситься к Си Цзиньпину, просить прощения за миграционную войну и пытается сейчас решить проблему, чтобы получить милость со стороны Китая.

Он в одной лодке с Путиным,

– заметил Латушко.

По его словам, возможно стоит проблему в нашей части Европы начинать решать с Лукашенко. Однако почему-то никто не хочет стратегически посмотреть на эту задачу.

"Все равно мы верим в победу. Смотря в новый год, я желаю победы Украине, украинскому народу, как бы сложно ни было. Я верю в эту победу и верю в победу белорусов. Мы будем свободными, независимыми и европейскими", – подытожил руководитель. Народного антикризисного управления в Белоруссии.

Лукашенко налаживает сотрудничество с другими странами