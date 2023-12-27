Интересно, что прибыв в Россию, Лукашенко так и не пообщался тет-а-тет с Владимиром Путиным, до этого встреча также не состоялась во время визита Путина в Беларусь. Отсюда возникли выводы, что между двумя диктаторами существенно ухудшились отношения. Эту ситуацию 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Интересно Новые грани фашизма: Россия готовится к информационной войне против своих в 2024 году

"Путин и Лукашенко – это ползущая на черепахе змея. Помните есть такая притча", – иронически заметил Мурзагулов.

Змея очень хочет укусить черепаху, потому что она змея. Но, если укусит, то утонет. А черепа очень хочет сбросить змею, потому что змея противная и плохо пахнет, но если сбрасывать ее, то она укусит точно.

Какая особенность отношений Путина и Лукашенко

Политтехнолог убежден, что этот тандем построен исключительно на ненависти и опасениях друг друга.

Поскольку оба как военные преступники и лица, нелегитимно получившие власть, они сейчас изолированы от цивилизованного мира, поэтому их зависимость друг от друга все больше усиливается. К тому же если Путин потеряет Беларусь как плацдарм между Украиной, Россией и Европой, то стратегически это станет очень тяжелым ударом для него.

Лукашенко, если быть откровенными, не самый глупый человек, поэтому он тоже понимает свою зависимость от России. Этим он пользуется, торгует, маневрирует в разные стороны.

Время от времени Путин демонстрирует ему недовольство, но без Лукашенко он уже прожить не сможет. Ведь преступники связаны в одной лодке преступными действиями – Лукашенко выполнял для Путина достаточно неоднозначные просьбы, чем может шантажировать.

Отношения Лукашенко и Путина: последнее