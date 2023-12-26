За 2023 год Кремль подготовился к усилению путинского режима. О подробностях нового будущего в России 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Железный занавес" опускается

На фоне всех поражений, которые во время полномасштабного вторжения оккупантам нанесли ВСУ, Россия придумала целый ряд новых фраз и синонимов, что якобы должны "украсить действительность". Взрывы превратились в "хлопки", уничтожение в "повреждение", панические бегства в "жесты доброй воли" и т.д.

Что дальше – страна-агрессор все больше будет эту действительность украшать и заставлять всех вокруг делать то же самое. Иначе – статья за "дискредитацию армии".

В 2023 году состоялась подготовка к новой стадии тоталитаризма, сгущается эта "нацистская туманность". Идет подготовка к отшлифованному фашистскому рейху, в котором не будет места ни для малейших признаков свободы слова,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

По словам журналиста, сейчас в России готовят уничтожение ютуба и российской Википедии для того, чтобы не осталось ни щелочки для поступления альтернативной информации.

"Окончательная зачистка до блеска, тоталитарный рейх должен сиять своей коричневой сущностью. Это еще одна особенность 2023 года – подготовка к пятому "вознесению" Путина на самодержавный трон", – подчеркнул Яковенко.

Обратите внимание! Владимир Путин уже в пятый раз планирует стать президентом России. Выборы в стране запланировали на три дня – с 15 по 17 марта 2024 года.

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