За 2023 рік Кремль підготувався до посилення путінського режиму. Про подробиці нового майбутнього у Росії 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Залізна завіса" опускається

На тлі усіх поразок, яких протягом повномасштабного вторгнення окупантам завдали ЗСУ, Росія вигадала цілу низку нових фраз та синонімів, які начебто мали б "прикрасити дійсність". Вибухи перетворилися у "хлопкі", знищення на "пошкодження", панічні втечі на "жести доброй волі" тощо.

Що далі – країна-агресор все більше буде цю дійсність прикрашувати і змушувати усіх навколо робити те ж саме. Інакше – стаття за "дискредитацію армії".

У 2023 році відбулась підготовка до нової стадії тоталітаризму, згущується оця "нацистська туманність". Йде підготовка до відшліфованого фашистського рейху, в якому не буде місця ні для найменших ознак свободи слова,

– наголосив Ігор Яковенко.

За словами журналіста, зараз у Росії готують знищення ютубу та російської "Вікіпедії" для того, аби не залишилось ні шпаринки для надходження альтернативної інформації.

"Остаточна зачистка до блиску, тоталітарний рейх має сяяти своєю коричневою сутністю. Це ще одна особливість 2023 року – підготовка до п'ятого "вознесення" Путіна на самодержавний трон", – підкреслив Яковенко.

Зверніть увагу! Владімір Путін вже вп'яте планує стати президентом Росії. Вибори у країні запланували на три дні – з 15 по 17 березня 2024 року.

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