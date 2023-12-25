Представитель ГУР в эфире телемарафона раскрыл планы врага. Андрей Юсов отметил, что речь идет о целом ряде ИПСО, пишет 24 Канал.

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"Как внутри нашего государства, так и снаружи"

Юсов подчеркнул, что речь идет не о периоде, напрямую связанном с праздниками. Он отметил, что сейчас фиксируют развертывание целого ряда информационно-психологических пропагандистских операций против Украины.

Как внутри нашего государства с целью расшатать единство, демотивировать общество, расколоть и в конце концов сломить волю к сопротивлению. Так и наружу, с целью ослабить проукраинскую коалицию, ослабить поддержку Украины в экономическом, военном плане,

– рассказал представитель ГУР.

Также подчеркнул, что на продвижение своих нарративов оккупанты тратят огромные ресурсы. Это ведь все равно дешевле, чем продолжать финансировать полномасштабное вторжение, боевые действия по всей линии фронта. Так что попытки врага будут продолжаться.

"Сейчас очень важный период для Украины. И в международном плане будут приниматься ключевые решения относительно продолжения нашей поддержки. Поэтому украинское военно-политическое руководство сейчас активно работает для срыва планов врага и защиты украинских интересов", – подчеркнул Андрей Юсов.

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