В етері 24 Каналу заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, як цей рік завершується для білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. За його словами, проблем у самопроголошеного президента вище голови.

Читайте також Коли своїх забракло: Путін попросив Лукашенка "не жаднічати" та поділитися яйцями

Проблеми Лукашенка

У самопроголошеного президента Білорусі проблеми з точками опори. Насамперед з опорно-руховим апаратом.

Лукашенку складно ходити. Його возять, підвозять. Він навіть не пішов на екскурсію у Санкт-Петербурзі. За нашими даними, більше суттєвих проблем зі здоров'ям немає, але операція на колінах та хребті йому потрібна,

– зазначив Латушко.

Втім, з опорними точками в політиці у Лукашенка теж проблеми. Попри те, що президент Росії надіслав йому вітання, з Путіним у білоруського диктатора останнім часом відносини не складаються.

Двостороння зустріч під час саміту ОДКБ у Мінську та ЄврАзЕС у Санкт-Петербурзі не відбулася. Путін відклав частину кредитів, але при цьому Лукашенко хоче більше грошей,

– мовив керівник Народного антикризового управління в Білорусі.

Нині ситуація в білоруській економіці нестабільна. Китай не запросив Лукашенка на саміт "Один пояс, один шлях". Білоруський диктатор був змушений напроситися до Сі Цзіньпіна, просити вибачення за міграційну війну й намагається зараз розв'язати проблему, щоб отримати ласку з боку Китаю.

Він в одному човні з Путіним,

– зауважив Латушко.

За його словами, можливо, варто проблему в нашій частині Європи починати розв'язувати з Лукашенка. Проте чомусь ніхто не хоче подивитися стратегічно на це завдання.

"Все одно ми віримо у перемогу. Дивлячись у новий рік, я бажаю перемоги Україні, українському народу, як би складно не було. Я вірю в цю перемогу і вірю в перемогу білорусів. Ми будемо вільними, незалежними і європейськими", – підсумував керівник Народного антикризового управління в Білорусі.

Лукашенко налагоджує співпрацю з іншими країнами