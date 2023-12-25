Самопроголошений білоруський президент виступав з доповіддю. Під час неї Владімір Путін перебив Алєксандра Лукашенка та попрохав поділитися з ним яйцями.

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Путін попросив не бути "жадіною"

Власне, Лукашенко при Путіні хизувався успіхами у продовольчому секторі Білорусі. Мовляв, все вродило і родить далі. На згадці про яйця він усміхнувся і глянув у бік російського президента. Той відразу додав: "Поставте нам трохи (яєць – 24 Канал), не жаднічайте".

Путін, можливо, і намагався якось пожартувати. Але правду ніде діти: з яйцями у росіян дійсно серйозні проблеми. Це підтверджує інформація про те, що з Азербайджану країна-агресорка вже отримала третю партію відповідної продукції.

Росія отримує яйця від Азербайджану

Так, Россільгоспнагляд проконтролював ввезення до Росії вже третьої партії азербайджанських столових яєць. До країни привезли 306 тисяч одиниць або 18 тонн 25 грудня. 19 грудня до Росії привезли першу партії – 612 тисяч яєць, а 21 грудня – другу партії на 306 тисяч яєць.

Яйця у Росії шалено здорожчали

Як зауважив в ефірі 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов, проблема з яйцями демонструє все "вєлічіє" Росії.

За його словами, зростання вартості яєць не варто сприймати як видуману проблему, яку Путін оперативно усуне, щоб народ йому був вдячним. Реальність така: це результат тотальної некомпетентності влади в країні.

Проблема надзвичайно проста. Це – нормальна ситуація для країни, яка загрузла в корупції, крадіжках та кумівстві. Рука руку миє. Росія – країна-бензоколонка. Тут можуть лише торгувати нафтою, а потім за отримані гроші нападати на сусідні держави,

– підкреслив Мурзагулов.

Власне, у Росії попит на яйця зріс настільки, що виробники не встигають поставляти відповідну продукцію. Через це у першій половині 2023 року ціни на яйця зросли на понад 46%, а у другій – ще на 20%. Саме тому яйця імпортують з Туреччини, Азербайджану й Ірану.