Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив 24 Каналу, що Росія не здатна утримати захоплені території воєнним шляхом. На це є кілька причин.
До теми Путін натякає Заходу на угоду та припинення вогню: в NYT пояснили, чого хоче очільник Кремля
Зокрема, Крим – це географічний мішок, тому практично становить оперативний котел. Сухопутний коридор до півострова – це кількасот кілометрів фронту, притиснутого до Азовського узбережжя. Туди вже дістає частина українських ракет.
Тому в росіян патова ситуація. Вони вперлись і вийти з неї не можуть,
– зазначив Світан.
Про перемовини з Росією не може бути мови
30 вересня 2022 року Путін оголосив про анексію чотирьох областей України – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. З Кримом це сталось раніше – навесні 2014 року. Усі ці території країна-агресорка незаконно вписала у свою конституцію.
Погодившись на перемовини з Росією, Україна опосередковано визнає анексію своїх територій. Тому про жодні контакти з країною-агресоркою, крім силових, не може бути мови.
Путін-то захопив, але залишити собі не може ці території. Не може доти, доки ми на це не погодимось. Тому в нього тепер уже другий рік основне завдання – як змусити нас погодитись з анексією захоплених територій,
– пояснив Світан.
Які ще були реакції на повідомлення про готовність Путіна до перемовин
- Представник української розвідки Андрій Юсов привітав матеріал NYT, тому що він демонструє фігурування теми війни в Україні. Однак наголосив на важливості роз'яснювати істинні мотиви Росії.
- Аналітики ISW вважають, що насправді Путін не зацікавлений у припиненні війни. Він лише прагне перешкодити військовій допомозі Україні від Заходу й виграти час для підготовки до відновлення агресії проти неї.
- Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель також переконаний, що Путін не налаштований припиняти війну проти України найближчим часом. Тому Євросоюз повинен мобілізувати всі свої можливості, щоб не дати країні-агресорці перемогти.