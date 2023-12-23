Владімір Путін сигналізував про свою готовність підписати угоду через залаштункові дипломатичні канали та посередників. Про це виданню повідомили на умовах анонімності колишні російські високопосадовці, які є близькими до Кремля, американські чиновники та міжнародні офіційні особи.

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Чого хоче Путін

Російський диктатор хоче заморозити війну та залишити за країною-агресоркою окуповані нею на цей час українські території. Як пише видання, Путін готовий укласти угоду та припинити вогонь за умови, що все зупиниться на поточній лінії фронту.

Співрозмовники зі США розповіли виданню, що російський диктатор промацував можливість припинення вогню ще восени 2022 року, коли Сили оборони розгромили окупаційну армію на північному сході України. Тоді Путін натякав, що він нібито задоволений захопленою Росією територією та буцімто готовий до перемир’я.

У матеріалі зауважується, що загалом це далеко не відповідає амбіціям Путіна щодо домінування в Україні. Американські джерела припустили, що президент держави-терориста може у такий спосіб спробувати ввести всіх в оману. На їхню думку, сигнали Путіна можуть не відображати його справжнього бажання піти на компроміс.

У колишніх російських чиновників різні думки. Одні анонімні співрозмовники запевняли західних журналістів у тому, що президент держави-терориста нібито справді готовий зупинитися на поточних позиціях, але при цьому він не бажає відступати ні на метр. Інші казали, Путін цілком може змінити свою думку, якщо окупаційні війська наберуть обертів на фронті.

Що казали наші високопосадовці про переговори з Росією