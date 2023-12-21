Протягом останньої доби росіяни не досягли жодних підтверджених просувань на Авдіївському напрямку, попри інтенсивні атаки. Втім, Кремль прямо заявляє про незацікавленість у переговорах з Україною.

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Окупанти продовжують зазнавати втрат

Росіяни заявляли, що загарбники просунулися в районі Авдіївки, проте підтвердження щодо змін лінії фронту в цьому районі немає. Один із російських воєнних кореспондентів запевняв, що окупанти буцімто просунулися на південний захід від Авдіївки, що поблизу Первомайського. Однак, візуальних доказів цього твердження немає.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун 20 грудня заявив, що протягом останніх двох місяців російські війська втратили майже 25 тисяч особового складу під час ведення боїв у Донецькій області, Близько 80% цих втрат припало на Авдіївський напрямок.

Він також зазначив, що російські загарбники досить часто формують нові роти з виснажених підрозділів для проведення атак поблизу Авдіївки. Втім, у цьому районі також продовжують воювати добре навчені та оснащені підрозділи окупантів.

Зацікавленість Росії у переговорах з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що для України питання переговорів з Росією наразі "неактуальне".

Спікер Володимира Путіна прямо заявив, що Москва не зацікавлена у переговорах з Україною. Це вкотре доводить те, що прагнення Росії до перемовин були ілюзорними.

Він також зазначив, що Кремль неодноразово заявляв про відсутність "підстав" чи "фундаменту" для переговорів Україною. Пєсков заявив, що "передумови" для переговорів відсутні, ймовірно, маючи на увазі незмінні цілі Росії в нашій країні, які означають повну капітуляцію України та Заходу.

Кремль не має наміру добросовісно вести серйозні переговори з Україною чи Заходом. Раніше Кремль проштовхував інформаційні операції, вдаючи зацікавленість у переговорах з Україною, щоб видавати себе відповідальною стороною та звинуватити Україну у відмові від "розумних" переговорів з Росією,

– йдеться в повідомленні ISW.

Мовиться, що Москва відходить від інформаційної операції щодо перемовин.

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