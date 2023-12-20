Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів у ефірі телемарафону, що ворог активізувався з 10 жовтня 2023 року. Буквально 19 грудня стало відомо, що на Сході окупанти переважають в особовому складі та техніці, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на Сході України
Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало,
– розповів речник.
За його словами, за понад 2 місяці тільки на Донеччині в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог втратив:
- майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими;
- 200 танків;
- понад 400 інших бронемашин.
"І 80% від цих цифр – це саме Авдіївський напрямок", – розповів спікер Сил оборони.
Чому окупанти просуваються на Сході
На жаль, у ворога є перевага у живій силі, тобто в її кількості. Не завжди вони якісні. Є досить потужні, екіпіровані та навчені підрозділи, які вміють робити свою роботу. І вони також помирають в певній кількості,
– розповів Олександр Штупун.
За його словами, ворог змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони, і також кидає їх уперед.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що:
- біля Роботиного діють десантно-штурмові війська;
- у районі Мар'їнки – чисті штурми;
- біля Авдіївки – й мотострільці, й інші підрозділи.
Полковник додав, що наші військові обходяться тим, що мають – переформатовують завдання й працюють більш ефективно та точно. Наприклад, 19 грудня окупанти втратили 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких – БТР-82.
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Сирський пояснив, яка ситуація на Сході
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ворог продовжує наступати. Проте українські захисники мужньо дають відсіч ворогу й утримують свої позиції.
- За словами генерал-полковника, росіяни на Бахмутському напрямку хочуть наступати на Часів Яр, потім – на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.
- Олександр Сирський пояснив, що Збройні Сили України змушені воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Проте командири й штаби цілодобово відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога.