Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів у ефірі телемарафону, що ворог активізувався з 10 жовтня 2023 року. Буквально 19 грудня стало відомо, що на Сході окупанти переважають в особовому складі та техніці, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Сході України

Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало,

– розповів речник.

За його словами, за понад 2 місяці тільки на Донеччині в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог втратив:

майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими;

200 танків;

понад 400 інших бронемашин.

"І 80% від цих цифр – це саме Авдіївський напрямок", – розповів спікер Сил оборони.

Чому окупанти просуваються на Сході

На жаль, у ворога є перевага у живій силі, тобто в її кількості. Не завжди вони якісні. Є досить потужні, екіпіровані та навчені підрозділи, які вміють робити свою роботу. І вони також помирають в певній кількості,

– розповів Олександр Штупун.

За його словами, ворог змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони, і також кидає їх уперед.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що:

біля Роботиного діють десантно-штурмові війська;

у районі Мар'їнки – чисті штурми;

біля Авдіївки – й мотострільці, й інші підрозділи.

Полковник додав, що наші військові обходяться тим, що мають – переформатовують завдання й працюють більш ефективно та точно. Наприклад, 19 грудня окупанти втратили 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких – БТР-82.

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