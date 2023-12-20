Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что враг активизировался с 10 октября 2023 года. Буквально 19 декабря стало известно, что на Востоке оккупанты преобладают в личном составе и технике, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация на Востоке Украины
Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора – два километра. Но это ему очень дорого стоило,
– рассказал спикер.
По его словам, более чем за 2 месяца только в Донецкой области в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг потерял:
- почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными;
- 200 танков;
- более 400 других бронемашин.
"И 80% от этих цифр – это само Авдеевское направление", – рассказал спикер Сил обороны.
Почему оккупанты продвигаются на Востоке
К сожалению, у врага есть преимущество в живой силе, то есть в ее количестве. Не всегда они качественные. Есть достаточно мощные, экипированные и обученные подразделения, умеющие делать свою работу. И они также умирают в определенном количестве,
– рассказал Александр Штупун.
По его словам, враг вынужден делать из частично разбитых подразделений какие-то сводные роты или батальоны и также бросает их вперед.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что:
- возле Роботино действуют десантно-штурмовые войска,
- в районе Марьинки – чистые штурмы;
- возле Авдеевки – и мотострелки, и другие подразделения.
Полковник добавил, что наши военные обходятся тем, что имеют – переформатируют задачи и работают более эффективно и точно. Например, 19 декабря оккупанты потеряли 4 танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 боевых бронированных машин, среди которых – БТР-82.
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Сырский объяснил, какая ситуация на Востоке
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает наступать. Однако украинские защитники мужественно дают отпор врагу и удерживают свои позиции.
- По словам генерал-полковника, россияне на Бахмутском направлении хотят наступать на Часов Яр, затем – на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.
- Александр Сырский объяснил, что Вооруженные Силы Украины вынуждены воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Однако командиры и штабы круглосуточно отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага.