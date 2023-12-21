Снайпери негайно відкрили вогонь по ворогу. Також вони показали відео, яке показує, що буде з тими, хто прийде на українську землю з метою вбивати.

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Снайпери ССО знищили російських розвідників

Повідомляється, що під час нічного спостереження на Куп'янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили російську розвідувальну групу противника. Окупанти рухалися у напрямку позицій українських підрозділів.

Захисники одразу відкрили вогонь по ворогу, унаслідок чого було ліквідовано двоє окупантів.

Оператори ССО зазначили, що на Куп'янському напрямку ворог систематично висуває свої групи. Переважно це відбувається у темну пору доби.

Наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та нещодавно знищили дві ворожі саперні групи,

– повідомили у ССО України.

Втрати ворога на фронті