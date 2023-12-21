Снайперы немедленно открыли огонь по врагу. Также они показали видео, показывающее, что будет с теми, кто придет на украинскую землю с целью убивать.

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Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков

Сообщается, что во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили российскую разведывательную группу противника. Оккупанты двигались в направлении позиций украинских подразделений.

Защитники сразу открыли огонь по врагу, в результате чего были ликвидированы два оккупанта.

Операторы ССО отметили, что в Купянском направлении враг систематически выдвигает свои группы. Преимущественно это происходит в темное время суток.

Наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.

– сообщили в ССО Украины.

Потери врага на фронте