За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, отметили в Генштабе. Россияне нанесли 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли гражданские.

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Ситуация на Востоке

Лиманско-Купянское направление

Движение россиян на Лиманском направлении: смотрите карту

Что происходит под Бахмутом

Бои вокруг Бахмута: смотрите карту

Россияне стремятся оккупировать Авдеевку

Бои под Авдеевкой на 20 декабря: смотрите карту

оккупанты пытаются продвигаться под Марьинкой

Юг Украины: карта фронта

Ситуация возле Роботино: смотрите карту

Расширение плацдарма на Херсонском направлении

Что происходит на левом берегу Днепра: смотрите карту

На Севере Украина следит за границей

В Генштабе прокомментировали ситуацию с вооружением в России

Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский,
– написали там.

Россия атакует "Шахедами"

  • За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131, все вражеские дроны уничтожены.
  • В текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.