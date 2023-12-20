Что происходит на фронте 20 декабря 2023 года / Генеральный штаб ВСУ
На среду 20 декабря продолжаются 665 сутки с начала полномасштабного вторжения России. Украинские Силы обороны героически противостоят противнику, который преобладает по количеству людей и техники, терроризирует гражданское население и игнорирует законы и обычаи войны.
За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, отметили в Генштабе. Россияне нанесли 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли гражданские.
Движение россиян на Лиманском направлении: смотрите карту
Что происходит под Бахмутом
Бои вокруг Бахмута: смотрите карту
Россияне стремятся оккупировать Авдеевку
Бои под Авдеевкой на 20 декабря: смотрите карту
оккупанты пытаются продвигаться под Марьинкой
Юг Украины: карта фронта
Ситуация возле Роботино: смотрите карту
Расширение плацдарма на Херсонском направлении
Что происходит на левом берегу Днепра: смотрите карту
На Севере Украина следит за границей
В Генштабе прокомментировали ситуацию с вооружением в России
Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества. Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский, – написали там.
Россия атакует "Шахедами"
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131, все вражеские дроны уничтожены.
В текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар 4 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 3 БПЛА уничтожены.