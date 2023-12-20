Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі. Росіяни завдали 1 ракетний і 26 авіаційних ударів, здійснили 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, загинули цивільні.

Дивіться також Майже 900 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 20 грудня

Ситуація на Сході

Лимансько-Куп'янський напрямок

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області. А на Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

Рух росіян на Лиманському напрямку: дивіться карту

Що відбувається під Бахмутом

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бої навколо Бахмута: дивіться карту

Росіяни прагнуть окупувати Авдіївку

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Зокрема відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Бої під Авдіївкою на 20 грудня: дивіться карту

Окупанти намагаються просуватися під Мар'їнкою

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

Південь України: карта фронту

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Ситуація біля Роботиного: дивіться карту

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Розширення плацдарму на Херсонському напрямку

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на лівому березі Дніпра: дивіться карту

На Півночі Україна пильнує кордон

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У Генштабі прокоментували ситуацію з озброєнням в Росії

Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський,

– написали там.

Росія атакує "Шахедами"