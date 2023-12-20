Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі. Росіяни завдали 1 ракетний і 26 авіаційних ударів, здійснили 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, загинули цивільні.

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Ситуація на Сході

Лимансько-Куп'янський напрямок

Рух росіян на Лиманському напрямку: дивіться карту

Що відбувається під Бахмутом

Бої навколо Бахмута: дивіться карту

Росіяни прагнуть окупувати Авдіївку

Бої під Авдіївкою на 20 грудня: дивіться карту

Окупанти намагаються просуватися під Мар'їнкою

Південь України: карта фронту

Ситуація біля Роботиного: дивіться карту

Розширення плацдарму на Херсонському напрямку

Що відбувається на лівому березі Дніпра: дивіться карту

На Півночі Україна пильнує кордон

У Генштабі прокоментували ситуацію з озброєнням в Росії

Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський,
– написали там.

Росія атакує "Шахедами"

  • Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed-136/131, всі ворожі дрони знищено.
  • Поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару 4 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 3 БпЛА знищено.