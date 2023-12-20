Що відбувається на фронті 20 грудня 2023 / Генеральний штаб ЗСУ
На середу 20 грудня триває 665 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські Сили оборони героїчно протистоять противнику, який переважає за кількістю людей і техніки, тероризує цивільне населення та ігнорує закони і звичаї ведення війни.
Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі. Росіяни завдали 1 ракетний і 26 авіаційних ударів, здійснили 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, загинули цивільні.
Рух росіян на Лиманському напрямку: дивіться карту
Що відбувається під Бахмутом
Бої навколо Бахмута: дивіться карту
Росіяни прагнуть окупувати Авдіївку
Бої під Авдіївкою на 20 грудня: дивіться карту
Окупанти намагаються просуватися під Мар'їнкою
Південь України: карта фронту
Ситуація біля Роботиного: дивіться карту
Розширення плацдарму на Херсонському напрямку
Що відбувається на лівому березі Дніпра: дивіться карту
На Півночі Україна пильнує кордон
У Генштабі прокоментували ситуацію з озброєнням в Росії
Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський, – написали там.
Росія атакує "Шахедами"
Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed-136/131, всі ворожі дрони знищено.
Поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару 4 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 3 БпЛА знищено.