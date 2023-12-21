С 24 февраля 2022 года потери российских захватчиков составляют 350 270 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их точное количество трудно из-за интенсивности боев.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 5828 (+14);
  • боевых бронированных машин – 10 825 (+31);
  • артиллерийских систем – 8226 (+20);
  • РСЗО – 932 (+4);
  • средств ПВО – 611 (+0);
  • самолетов – 324 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26);
  • крылатых ракет – 1613 (+1);
  • кораблей/катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 919 (+48);
  • специальной техники – 1208 (+5).

Потери врага
Потери врага на войне 21 декабря 2023 года

Что происходит на фронте

  • Генштаб ВСУ утром 21 декабря сообщил, что украинские военные в Херсонском направлении продолжают расширять свой плацдарм на левом берегу Днепра. Украинские военные рассказали, что, несмотря на неудачи, оккупанты не отказались от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций. С этой целью оккупанты на Херсонском направлении только за сутки совершили более 30 безрезультатных штурмовых действий.
  • Аналитики американского Института изучения войны заявили, что вдоль всей линии столкновения с российскими оккупантами проходят позиционные бои. По данным ISW, российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута. В частности, враг незначительно продвинулся юго-западнее Спорного (25 километров северо-восточнее Бахмута).
  • Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что оккупанты с 10 октября 2023 года на Востоке продвинулись в некоторых местах на полтора – два километра. Но это им очень дорого стоило. Известно о потерях почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными, 200 танков, более 400 других бронемашин.