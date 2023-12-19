Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. За його словами, єдиний майданчик, який зараз працює з приводу завершення війни – це українська "формула миру". Вона поступово стає глобальнішою та долучає все більшу кількість держав.
До теми Зеленський проводить передноворічну пресконференцію: онлайн-трансляція
Що буде далі з "формулою миру"
Як наголосив Зеленський, зустріч щодо "формули миру", яка відбулася наприкінці жовтня у Мальті була досить ефективною. Зараз також планується зустріч у Швейцарії. Найімовірніше, це станеться в межах Всесвітнього економічного форуму, що відбудеться в середині січня.
Ніхто не женеться за кількістю держав. Але є сподівання, що там долучаться держави з усіх континентів включно з "Глобальним Півднем". Велика кількість важлива, зважаючи на потребу в геополітичній ізоляції Росії після усіх її воєнних злочинів.
Перші 5 пунктів "формули миру" пропрацьовували між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні 5, дай Боже, пропрацюють на зустрічі в Швейцарії. Після цього ми працюватимемо вже над організацією саміту на рівні лідерів (держав – 24 Канал),
– зауважив Зеленський.
За підсумками цих заходів буде сформована домовленість між багатьма державами про фундаментальні речі щодо закінчення війни в Україні. На основі цього почнеться підготовка відповідного документу. Коли він буде готовий – його передадуть через інші держави або міжнародні майданчики до Росії.
Але на сьогодні Росія взагалі не демонструє жодної готовності йти до адекватних перемовин. Там лише нахабство і смерть.
Документ буде передано тій стороні (Росії – 24 Канал). Якщо вона буде готова цей документ сприймати, то це означатиме, що запитання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх та риториці бачу лише нахабство та вбивство,
– пояснив Зеленський.
Пресконференція Зеленського: коротко
- Володимир Зеленський 19 грудня проводить передноворічну пресконференцію. Він відповів на важливі питання, які турбували українців упродовж 2023 року.
- Зеленський чітко відповів, які у нього стосунки із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він також дав знати, чи планує змінювати військове керівництво.
- Президент розповів також про плани на наступний рік. Україна готується виготовити 1 мільйон дронів.