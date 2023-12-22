Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що проблема з яйцями демонструє усе "вєлічіє" Росії.

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Чому в Росії зросли ціни на яйця

Як наголосив Мурзагулов, не варто сприймати зростання цін на яйця в Росії як видуману проблему, яку нібито зараз Путін швидко вирішить – і народ буде йому вдячний. Це наслідок тотальної некомпетентності російської влади.

Проблема надзвичайно проста. Це – нормальна ситуація для країни, яка загрузла в корупції, крадіжках та кумівстві. Рука руку миє. Росія – країна-бензоколонка. Тут можуть лише торгувати нафтою, а потім за отримані гроші нападати на сусідні держави,

– підкреслив Мурзагулов.

Зверніть увагу! В Росії так зріс попит на яйця, що виробники не справляються. Через це ціни на яйця лише у перші половині 2023 року зросли на понад 46%, а в другій – ще на 20%. Там дійшли до того, що будуть змушені імпортувати яйця з Туреччини, Азербайджану та Ірану.

Ситуація в Росії: коротко