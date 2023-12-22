Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що проблема з яйцями демонструє усе "вєлічіє" Росії.
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Чому в Росії зросли ціни на яйця
Як наголосив Мурзагулов, не варто сприймати зростання цін на яйця в Росії як видуману проблему, яку нібито зараз Путін швидко вирішить – і народ буде йому вдячний. Це наслідок тотальної некомпетентності російської влади.
Проблема надзвичайно проста. Це – нормальна ситуація для країни, яка загрузла в корупції, крадіжках та кумівстві. Рука руку миє. Росія – країна-бензоколонка. Тут можуть лише торгувати нафтою, а потім за отримані гроші нападати на сусідні держави,
– підкреслив Мурзагулов.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 22 грудня Росія втратила понад 351 тисячу особового складу у повномасштабній війні проти України. Також українські військові знищили 5837 ворожих танків, 10843 бойових броньованих машин, 8250 артилерійських систем, 932 РСЗВ тощо.
- Крім того, українські захисники змогли майже одночасно збити 3 російські бомбардувальники Су-34. Сталося це на Півдні.
- 22 грудня безпілотники атакували територію Росії. Їх зафіксували в Брянській, Ростовській, Калузькій та Московській областях. Джерела 24 Каналу в ГУР МО зауважили, що дрони влучили в ціль.