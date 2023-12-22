Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1080 окупантів і знищили десятки одиниць техніки ворога. Про це інформує 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 22 грудня

  • Особового складу близько 351 350 (+1080),
  • танків – 5837 (+9),
  • бойових броньованих машин – 10843 (+18),
  • артилерійських систем – 8250 (+24),
  • РСЗВ – 932 (+0),
  • засобів ППО – 611 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
  • крилатих ракет – 1613 (+0),
  • кораблів / катерів – 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25),
  • спеціальної техніки – 1217 (+9).

Втрати ворогаВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ