Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1080 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники врага. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков, двигавшихся к украинским позициям: показательное видео
Потери России на утро 22 декабря
- Особого состава – около 351 350 (+1080),
- танков – 5837 (+9),
- боевых бронированных машин – 10843 (+18),
- артиллерийских систем – 8250 (+24),
- РСЗО – 932 (+0),
- средств ПВО – 611 (+0),
- самолетов – 324 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6365 (+23),
- крылатых ракет – 1613 (+0),
- кораблей / катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10944 (+25),
- специальной техники – 1217 (+9).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
ССО ударили по оккупантам на левом берегу Херсонской области
- Отметим, 18 декабря в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский "Солнцепок".
- Из этой огнеметной системы агрессор неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе села Крынки.
- Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ нанесли огневое поражение по вражеской технике. Так что у россиян еще минус один "Солнцепек".