Українські захисники продовжують наступальну операцію на лівому березі Херсонської області, завдаючи значних втрат російським окупаційним військам. Ворожу систему "Солнцепьок" ліквідували Сили спеціальних операцій разом з СБУ та розвідувальним батальйоном Морської піхоти.
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Знищення ворога на Херсонщині
Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А "Солнцепьок".
Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по ворожій цілі та знищили "Солнцепьок",
– йдеться в повідомленні.
З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини.
Українські захисники ліквідували ворога: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Ввечері 17 грудня росіяни почали активно поширювати інформацію про те, що у ворога стало на один Су-25 менше. Командувач Повітряних сил Микола Олещук прокоментував цю ситуацію з іронією. Він зазначив, що стало на одного окупанта менше.
- Водночас речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Росія продовжує активні піхотні атаки. Окупанти для підтримки своєї піхоти застосовують авіацію та бронетехніку. Речник наголосив, що українські захисники стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Протягом доби наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Тоненького.
- Протягом минулої доби ЗСУ змогли ліквідувати 1090 ворожих солдатів. З 24 лютого 2022 року ворог вже втратив на війні в Україні 347 160 одиниць особового складу. Втім, втрати ворога можуть бути більшими, але підрахувати їх наразі важко у зв'язку з веденням інтенсивних боїв.