Українські захисники продовжують наступальну операцію на лівому березі Херсонської області, завдаючи значних втрат російським окупаційним військам. Ворожу систему "Солнцепьок" ліквідували Сили спеціальних операцій разом з СБУ та розвідувальним батальйоном Морської піхоти.

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Знищення ворога на Херсонщині

Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А "Солнцепьок".

Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по ворожій цілі та знищили "Солнцепьок",

– йдеться в повідомленні.

З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини.

Українські захисники ліквідували ворога: дивіться відео

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