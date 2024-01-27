Параллельно с этим Швейцария хочет провести мирные переговоры между Украиной и Россией Вероятно, она видит себя посредником и нейтральной страной.

Смотрите также Что означают призывы к прекращению огня: в ISW оценили мотивы Путина

Украина призывает Китай принять участие в мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии

Мы, безусловно, приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики,

– цитирует Reuters советника президента Игоря Жовкву.

Также он добавил, что участие Китая будет очень важным для Украины. Наше государство работает с китайской стороной.

"Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", – подытожил Жовква.

Почему участие Китая в работе саммита важно

КНР тесно сотрудничает с Россией и не осуждает вторжение России в Украину. Незадолго до 24 февраля 2022 года стороны объявили о партнерстве "без ограничений", после чего россияне начали активно продавать Китаю энергоносители.

В то же время в КНР говорят о суверенитете всех стран и том, что следует уважать их территориальную целостность. Вероятно, Китай сможет повлиять на Россию.

Пока не определено, где проведут мирный саммит, но известно, что именно на нем обсудят.

"Мы будем говорить об определенной дорожной карте (на саммите) для реализации этой (мирной) формулы", – сказал Жовква. Речь идет о так называемой формуле Зеленского.

Что предполагает мирный план Зеленского

В Давосе советники по национальной безопасности обсудили мирный план Украины, насчитывающий 10 пунктов. Этот план предполагает восстановление территориальной целостности Украины, вывод всех российских войск, защиту продовольственных и энергетических поставок, ядерную безопасность и освобождение всех военнопленных.

"В прошлом году Пекин выдвинул свой план из 12 пунктов для достижения мира в Украине, предусматривающий объявление прекращения огня. Но он не предполагает, что Россия должна вывести свои войска из всех захваченных ею территорий", – отмечают журналисты.

Это любопытно! Мирный план Украины обсудили советники из рекордного количества стран– 82.

Действительно ли Россия хочет переговоров с Украиной