Во время своего выступления Лавров ругал Запад, сочинял мифы о ТЦК и цинично обещал жить в мире с Украиной. Но только после "денацификации".

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Что говорил Лавров на заседании Совбеза ООН

Он придумал, что ТЦК вылавливает людей в храмах, а Украина должна "перестать воевать за западные геополитические ценности". Таким образом, путинский рупор намекнул, что западные ценности якобы чужды Украине. Когда же россияне поймут, что цивилизованный мир не хочет с ними "дружить" и что их "ценности" нужны только им?

Россия "никогда не отказывалась от переговоров", вдохновенно лгал Лавров. В то же время России не подходит формула мира Зеленского, потому что "надо устранить причины трагической для Украины ситуации". Здесь следовало бы дать ему зеркало. Министр государства-оккупанта сетовал, что Запад отдает предпочтение именно идеям Киева, а не Москвы, и всячески пытался очернить то, что предлагает Украина.

Еще Лавров пытался убедить мир, что Запад помогает Украине не просто так. Вот, например, "структуры Сороса получили черноземные почвы для захоронения отходов". Для россиян типично повсюду видеть руку Сороса и придумывать какие-то дикие объяснения чужих решений.

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Лавров ныл о Белгороде и грозился завершить войну победой России

Мол, Украина "методически и безжалостно наносит удары по чисто гражданским объектам". В качестве примеров привел атаку по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и по рынку и магазинам Донецка.

Несмотря на это, Лавров говорит, что россияне будут жить с украинцами как "братья и добрые соседи". Но когда реализуют цели "СВО".

После выступления Лаврова, российские пропагандисты пожаловались в своих СМИ, что Запад их не слышит, а журналистам они не интересны. Как грустно!

Мы никогда не будем братьями