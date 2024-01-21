Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что обвинение россиян в том, что обстрелы Донецка якобы снарядами 155-калибра совершила Украина, бездоказательны. Доказано, по его словам, что огонь велся именно из Красногвардейских шахт, которые находятся под контролем российских оккупационных войск.

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Все выстрелы фиксируются

Он отметил, что сегодня невозможно обстрелять территорию, а потом сделать вид, мол, "это не мы". Даже на уровне контрбатарейной борьбы устанавливаются точные координаты, откуда велись выстрелы.

Также есть другие средства осуществления разведки по ведению огня врагом. Все эти выстрелы фиксируются на нашем уровне и соответственно на уровне международных партнеров.

Россияне пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, обвинить в том, что мы используем западное оружие для того, чтобы обстреливать гражданское население. Мол, ведем себя как "террористы". Поэтому Украине нельзя поставлять западное вооружение,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако, по мнению Коваленко, все факты о то, что обстрел вели не Силы обороны Украины, есть в наличии. Их будут использовать, в частности, наши международные партнеры, чтобы убеждать в этом "горячие головы" у себя в странах.

"Хотя нашим партнерам это хорошо известно. Поэтому все это не повлияет на поставку нам оружия Украине", – уверен он.

Устраивают циничный перформанс

В то же время Россия срочно созывает заседание Совбеза ООН по поводу обстрелов Донецка, чтобы обвинить Украину в них.

Военный обозреватель отметил, что не следует обращать внимание на то, что будут обсуждать в ООН. Эта организация продемонстрировала себя как "бесхребетную". Он провел исторические параллели между современными реалиями и гипотетической ситуацией, если бы Адольф Гитлер устроил масштабный геноцид многих наций, но в 1944 году имел бы возможность обвинять с площадки ООН, например, США и Великобританию в том, что их авиация наносит удары по Германии.

"Однако мы сегодня видим аналогичную ситуацию, когда Россия собирает Совбез ООН и устраивает достаточно циничный перформанс", – отметил Александр Коваленко.

Что известно об обстреле оккупированного Донецка