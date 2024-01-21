Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що звинувачення росіян в тому, що обстріли Донецька нібито снарядами 155-калібру здійснила Україна, бездоказові. Доведено, за його словами, що вогонь вівся саме з Червоногвардійських шахт, які перебувають під контролем російських окупаційних військ.

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Всі постріли фіксуються

Він зазначив, що сьогодні неможливо обстріляти територію, а потім удати, мовляв, "це не ми". Навіть на рівні контрбатарейної боротьби встановлюються точні координати, звідки велись постріли.

Також є інші засоби здійснення розвідки щодо ведення вогню ворогом. Всі ці постріли фіксуються – на нашому рівні та відповідно на рівні міжнародних партнерів.

Росіяни намагаються дискредитувати Сили оборони України, звинуватити у тому, що ми використовуємо західну зброю для того, щоб обстрілювати цивільне населення. Мовляв, поводимося як "терористи". Тому Україні не можна постачати західне озброєння,

– наголосив військовий оглядач.

Проте, на думку Коваленко, всі факти, що обстріл вели не Сили оборони України, є в наявності. Їх будуть використовувати зокрема наші міжнародні партнери, щоб переконувати в цьому "гарячі голови" у себе в країнах.

"Хоча нашим партнерам це добре відомо. Тому все це не вплине на постачання нам зброї Україні", – впевнений він.

Влаштовують цинічний перформанс

Водночас Росія терміново скликає засідання Радбезу ООН щодо обстрілів Донецька, щоб звинуватити Україну в них.

Військовий оглядач зауважив, що не потрібно звертати увагу на те, що будуть обговорювати в ООН. Ця організація продемонструвала себе як "безхребетну". Він провів історичні паралелі між сучасними реаліями та гіпотетичною ситуацією, якби Адольф Гітлер влаштував масштабний геноцид багатьох націй, але в 1944 році мав би можливість звинувачувати з майданчика ООН, наприклад, США та Велику Британію в тому, що їхня авіація завдає ударів по Німеччині.

"Однак ми сьогодні бачимо аналогічну ситуацію, коли Росія збирає Радбез ООН та влаштовує доволі цинічний перформанс", – відзначив Олександр Коваленко.

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