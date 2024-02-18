Украина заинтересована в том, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира. Мероприятие с участием мировых лидеров должно пройти в Швейцарии.
Смотрите также Китай решил "пойти в наступление": почему Пекин призвал США остановить помощь Украине
О чем говорили Кулеба и Ван И
Я встретился с китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине. Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Глобального саммита мира в Швейцарии. Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог,
– написал украинский министр.
Задушить Россию в объятиях
- Политологи отмечают интересный факт: Россия постепенно становится проблемой для Китая. Из-за того, что три китайские компании помогают россиянам, ЕС может ввести санкции. Инициативу пока блокирует Орбан, но, скорее всего, ее реализуют.
- С другой стороны, Китай ведет ползучую экспансию территорий России. Ему выгодно, чтобы местное население говорило на китайском, как это происходит в Амурской области. Местный губернатор даже поздравил с китайским Новым годом – на китайском же языке.