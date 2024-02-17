Украинский вопрос должен быть одним из главных на повестке дня, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен. В то же время в разговоре с 24 Каналом он отметил определенные проблемы, которые неожиданно возникли у Китая.

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Проблемы Китая

По словам Тизенгаузена, впервые в истории ЕС хочет ввести санкции против трех китайских компаний за их помощь России. Венгерский премьер Виктор Орбан пока блокирует эту инициативу, но все равно она будет реализована.

"Глобально это значит, что для международного инвестора, который сотрудничает с Китаем, это сигнал – завтра и другие китайские компании за помощь России могут попасть под санкции. Китай всеми способами упирается этому, своего Орбана включил", – объясни он.

В целом Россия становится глобальной проблемой для Китая. Есть риск уменьшения сотрудничества двух стран. Другой вопрос, который гипотетически будут обсуждать на конференции – вооружение.

"Будут говорить о том, как наращивать механизм производства оружия. Путин запустил этот механизм. Мир активно вооружается. США, Германия, Франция наращивают процесс производства оружия, которое будет передаваться нам. Плюс Украина где-то в эту кратковременную перспективу будет иметь свои заводы. С таким соседом надо быть милитаризованным", – объяснил Тизенгаузен.

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