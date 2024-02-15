Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Мюнхенская конференция по безопасности и участие там Украины – это очень важная для нас история. Владимир Зеленский, вероятнее всего, будет работать там над тремя направлениями.

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Чего ожидать от Мюнхенской конференции

Как отметил Рейтерович, очевидно, что Владимир Зеленский встретится с лидерами стран-союзников. Можно ожидать, что тогда же объявят о подписании очередных обязательств по безопасности с Германией и Францией. По крайней мере это был бы очень символический и правильный шаг как раз ко второй годовщине с начала полномасштабной войны.

Кроме того, Зеленский будет обсуждать с политиками текущие важные вопросы. Ведь во многих странах именно политики принимают финальные военные решения. К примеру, как с крылатыми ракетами Taurus. Финальное решение о передаче может принять только канцлер Олаф Шольц.

Третий момент. С лидерами других стран могут начать договариваться о дополнительной финансовой помощи, которая будет вне того, что выделяет ЕС. Неизвестно, как будет разрешена ситуация с США. Поэтому нужно думать о запасном плане, который поможет минимизировать негативные последствия. Также сможем там напомнить с трибуны, что пока что Россия воюет исключительно с Украиной. Но война может дойти и до Европы,

– сказал Рейтерович.

Мюнхенская конференция по безопасности: коротко