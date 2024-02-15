Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Мюнхенська безпекова конференція та участь там України – це дуже важлива для нас історія. Володимир Зеленський, найімовірніше, працюватиме там над трьома напрямками.

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Чого очікувати від Мюнхенської конференції

Як наголосив Рейтерович, очевидно, що Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами країн-союзників. Можна очікувати, що тоді ж оголосять про підписання чергових безпекових зобов'язань з Німеччиною та Францією. Принаймні це був би дуже символічний та правильний крок якраз до других роковин з початку повномасштабної війни.

Крім того, Зеленський обговорюватиме з політиками поточні важливі питання. Адже в багатьох країнах саме політики ухвалюють фінальні військові рішення. До прикладу, як з крилатими ракетами Taurus. Фінальне рішення про передачу може ухвалити лише канцлер Олаф Шольц.

Третій момент. З лідерами інших країн можуть почати домовлятися про додаткову фінансову допомогу, яка буде поза тим, що виділяє ЄС. Невідомо, як буде розв'язана ситуація зі США. Тому потрібно думати про запасний план, який допоможе мінімізувати негативні наслідки. Також зможемо там нагадати з трибуни, що поки що Росія воює винятково з Україною. Але війна може дійти і до Європи,

– сказав Рейтерович.

Мюнхенська безпекова конференція: коротко