Во время встречи Ван И отметил, что Китай и Украина в течение многих лет являются стратегическими партнерами. По его словам, между народами двух стран существует традиционная дружба.

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Продает ли Китай летальное оружие для России

Глава министерства иностранных дел Китая во время разговора с Дмитрием Кулебой выразил свои надежды относительно дальнейшего развития сотрудничества с Украиной.

Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам,

– говорится в сообщении МИД Китая.

В частности, Ван И поблагодарил Украину за помощь в безопасной эвакуации китайских граждан во время чрезвычайной ситуации (в начале Великой войны – 24 Канал). Он заверил, что китайский народ никогда этого не забудет.

В то же время глава китайского МИД подчеркнул принципиальную позицию Китая в украинском вопросе, что базируется на общих подходах его страны к решению проблем "горячих точек".

Она заключается в приверженности политическому урегулированию, содействии миру и переговорам, а также воздержании от продажи летального оружия в районы конфликта или сторонам конфликта,

– заверили в ведомстве.

Там заверили, что Китай "будет продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира".

Заметим, что ранее в Пентагоне обнародовали отчет, в котором говорится, что с начала широкомасштабной войны частные и государственные компании из Китая продали России БПЛА и военного снаряжения на более чем 12 миллионов долларов.

В частности, Китай также поставлял России стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

С начала полномасштабного вторжения Китай нарастил поставки станков с ЧПУ в Россию в десять раз. Это оборудование позволяет быстро производить сложные компоненты из металла и других твердых материалов, что способствует оборонному производству врага.

Главы МИД Украины и Китая встретились: что обсуждали