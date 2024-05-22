Министр обороны Великобритании заявил, что летальное уже или есть, или будет поступать. Грант Шеппс объяснил, откуда у него такая информация.
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Что известно о летальном оружии от Китая России
Журналисты написали, что на конференции в Лондоне министр заявил, что американская и британская оборонная разведка имеет доказательства того, что "летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину". Он также добавил, что убежден – это важное событие. Министр не привел доказательства своих слов.
Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны (России с Украиной – 24 Канал) Китай хотел представить себя как страна, которая имеет смягчающее влияние на президента России Владимира Путина,
– заявил политик.
Кстати, ранее издание PAMedia писало, что министр на конференции по безопасности говорил: "Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а дальше в Украину, поступает летальная помощь".
Путин летал в Китай
- Российский диктатор Владимир Путин 16 мая летал в Китай для неформальных переговоров" с Си Цзиньпином.
- Путин заявил, что удалось наработать "солидный багаж практического сотрудничества", а Китай якобы является главным партнером России.
- Также диктор сказал, что якобы россияне и китайцы являются "братьями" и Китай и Россия "выступают одним из главных стабилизационных факторов на международной арене".
- В начале апреля представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уверял, что они не участвуют "в конфликте" и никогда не передавали ни одной стороне, воюющей, оружие или военное оборудование. Пекин якобы не стремится и не ищет выгоды от российско-украинского "конфликта". Именно "конфликтом" спикер называл войну России с Украиной.