Российский президент заявил, что “русский и китаец – братья навечно”. Об этом сообщает 24 Канал.
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"Крылатая фраза"
Путин во время своего выступления якобы вспомнил фразу, которая "стала крылатой". По его словам, это то, что "русский и китаец – брать навечно". Однако непонятно, откуда эта фраза пошла и что именно имел в виду Путин, называя ее "крылатой".
В то же время стоит отметить также, что Путин также называл украинцев братскими народами. Этот же тезис он использовал и в отношении белорусов.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина
- Утром 16 мая Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Первым заявление сделал российский диктатор. Так, Путин заявил, что Москва и Пекин наработали "солидный багаж практического сотрудничества".
- Также российский президент отметил, что КНР является главным партнером России в торгово-экономической сфере. Путин заявлял, что сотрудничество Москвы и Пекина якобы "выступает одним из главных стабилизационных факторов на международной арене".
- В то же время лидер Китая заявил, что китайско-российские отношения "закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание меняющейся международной ситуацией", однако на сегодня являются "эталоном отношений между великими державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой". Си Цзиньпин добавил, что Китай планирует и дальше быть с Россией "добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами".