Российский президент заявил, что “русский и китаец – братья навечно”. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Крылатая фраза"

Путин во время своего выступления якобы вспомнил фразу, которая "стала крылатой". По его словам, это то, что "русский и китаец – брать навечно". Однако непонятно, откуда эта фраза пошла и что именно имел в виду Путин, называя ее "крылатой".

В то же время стоит отметить также, что Путин также называл украинцев братскими народами. Этот же тезис он использовал и в отношении белорусов.

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