Російський президент заявив, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Про це повідомляє 24 Канал.

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"Крилата фраза"

Путін під час свого виступу нібито згадав фразу, яка "стала крилатою". За його словами, це те, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Однак незрозуміло, звідки ця фраза пішла та що саме мав на увазі Путін, називаючи її "крилатою".

Водночас варто зазначити також, що Путін також називав українців братніми народами. Цю ж тезу він використовував і щодо білорусів.

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