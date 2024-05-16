Російський президент заявив, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України
"Крилата фраза"
Путін під час свого виступу нібито згадав фразу, яка "стала крилатою". За його словами, це те, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Однак незрозуміло, звідки ця фраза пішла та що саме мав на увазі Путін, називаючи її "крилатою".
Водночас варто зазначити також, що Путін також називав українців братніми народами. Цю ж тезу він використовував і щодо білорусів.
Переговори Путіна і Сі Цзіньпіна
- Зранку 16 травня Путін і Сі Цзіньпін почали переговори. Першим заяву зробив російський диктатор. Так, Путін заявив, що Москва та Пекін напрацювали "солідний багаж практичного співробітництва".
- Також російський президент наголосив, що КНР є головним партнером Росії у торговельно-економічній сфері. Путін заявляв, що співпраця Москви та Пекіну буцімто "виступає одним з головних стабілізаційних факторів на міжнародній арені".
- Водночас лідер Китаю заявив, що китайсько-російські відносини "загартувалися у важких умовах, витримали випробування мінливою міжнародною ситуацією", однак на сьогодні є "еталоном відносин між великими державами та сусідніми країнами, що відрізняються взаємною повагою, довірливістю, дружбою та взаємною вигодою". Сі Цзіньпін додав, що Китай планує й далі бути з Росією "добрими сусідами, довірчими друзями та надійними партнерами".