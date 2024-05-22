Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш в етері національного телемарафону розповів, що останнім часом росіяни значно удосконалили свої дрони. Вони планують долати українські системи радіоелектронної боротьби.
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Українські оператори теж вміють обходити російські РЕБи
За словами військового, бійці бригади "Рубіж" теж намагаються не відставати та знаходити ще новіші варіанти. Нововведення допомагають військовим залітати далеко в тил ворога і знищувати там техніку, артилерійські системи та інші об'єкти.
Але потрібно розуміти, що кількість безпілотних комплексів у Росії в 10 разів більше, ніж в України через те, що у них є Китай – партнер, який дає їм просто мільйонні комплектуючі для створення безпілотних авіаційних комплексів,
– говорить командир "Кари небесної".
На думку військового, головною проблемою для українських військ наразі є сильна перевага росіян у кількості дронів через безперервне постачання китайських комплектуючих.
Досягнення України у виробництві та застосуванні БпЛА
- Офіцер Королівського флоту Великої Британії, експерт з ППО Том Шарп говорить, що Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії наразі у стані хаосу. Україна успішно вражає російський флот у Чорному морі, топлячи один за одним кораблі окупантів.
- Сили оборони України навчились уражати ворожі об'єкти у глибокому тилу Росії. Про це свідчать нещодавні удари по російських НПЗ, зокрема і в Новоросійську 17 травня 2024 року. ГУР атакувало там щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.
- Економіст Олег Пендзин розповів, що знищення НПЗ у Росії вже почало впливати на економіку країни-агресорки. На сьогодні понад 10% російської нафтопереробної промисловості паралізовано.
- Сили оборони України мають на озброєнні різноманітні далекобійні безпілотники, як-от "Лютий", "Бобер", "Морок", "Брама" на базі літака "А-22", а також "Ніндзя". Останньому, найімовірніше, належить абсолютний рекорд по дальності ураження – НПЗ у Башкирії, до яких більш ніж 1200 кілометрів.