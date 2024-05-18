Про це розповів 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що знищення НПЗ у Росії вже почали впливати на економіку країни-агресорки. На сьогодні понад 10% російської нафтопереробної промисловості паралізовано.

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Проблеми Росії

Олег Пендзин зауважив, що Росію завжди вважали країною, у якій добре розвинена нафтопереробна промисловість. Ворог експортував багато дизеля та бензину.

У Росії (після початку атак по НПЗ – 24 Канал) повністю заборонили експорт бензину для того, щоб стабілізувати внутрішній ринок. Зараз там вимушені звертатися до Казахстану, Білорусі та Азербайджану для закупівлі 100 тисяч тонн бензину,

– сказав він.

Це яскравий приклад результатів обстрілів українськими дронами по російських НПЗ.

Чи критичні для Росії удари по НПЗ

За словами Олега Пендзина, у Росії 32 нафтопереробних заводи, які працюють. Після атак дронами, понад 10% від цього числа зруйновано або на ремонті.

Він підкреслив, якщо удари дронами припиняться, то значних негативних результатів для окупантів не буде.

Росіяни будували сучасні нафтопереробні заводи останні 10 років. Після введення санкційних обмежень у них зменшився доступ до запчастин і техніки, яку використовують на цих підприємствах. Зараз для них це критично, бо можуть відновлювати лише старі радянські заводи. Загальний обсяг виробництва бензину у Росії різко зменшився,

– висловився економіст.

Пендзин наголосив, якщо обстріли будуть продовжуватись, то у майбутньому можна буде очікувати на більш серйозні наслідки для країни-агресорки.

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