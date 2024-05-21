Однак українські сили продовжують тримати оборону Сході. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що ворог постійно обстрілює з артилерії позиції ЗСУ, а також на цій ділянці фронту не припиняються сутички з противником.

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У наших артилеристів багато роботи

Також відбуваються контрбатарейні дуелі з росіянами.

Крім того, наші герої-піхотинці відбивають атаки ворога. Окупанти щодня нав'язують спроби просуватися. Тривають бої по всьому Сходу і зокрема – на Бахмутському напрямку – на ділянках, де тримає оборону наша 4 бригада "Рубіж" Національної гвардії України. Це щоденний, щохвилинний героїзм тисячі звичайних українських бійців Сил оборони,

– наголосив офіцер артилерії.

Для підрозділів артилерії критично важлива робота пілотів, операторів БпЛА. Вони щодня знаходять цілі, спостерігають за ворогом, передають цю інформацію артилеристам.

Ми постійно відпрацьовуємо по ворогу і не даємо доволі часто йому спокійно рухатись, накопичуватись, здійснювати логістику,

– пояснив він.

Тому принципово важливо для українських артилерійських підрозділів – достатня кількість боєприпасів. Чим більше снарядів, тим відповідно більше відпрацьованих ворожих цілей, зокрема, артилерії.

Ворожа артилерія, на жаль, працює. Росіяни мають набагато більше боєприпасів, ніж українські сили. Противник постійно бомбардує ближні та дальні тили. Кожного дня сотні ділянок фронту перебувають під артилерійськими обстрілами,

– зауважив Володимир Назаренко.

Саме тому в українських артилеристів дуже багато роботи. Вони мають ліквідовувати ворожі міномети, гармати, "Гради", РСЗВ.

"Цілей у ворога вистачає, і він продовжує свою активність. У росіян, на жаль, є перевага і в "металобрухті", і в техніці, і в боєприпасах", – наголосив він.

Зверніть увагу! Українські бійці стримують намагання ворога просунутись у бік Часового Яру та Костянтинівки. Окупанти вчиняють на цій ділянці фронту постійні штурмових дій, однак ЗСУ не дає противнику рухатись на більшості ділянок фронту. Проте росіянам вдалося просунутися у напрямку села Калинівка на північ від Часового Яру.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

https://deepstatemap.live/#6/49.859/31.816

Ситуація на фронті: актуальне