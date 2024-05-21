Про це повіомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За уточненими даними, ворог учора завдав 6 ракетних ударів, провів 52 авіаудари з застосування 62 КАБів, понад 970 ударів дронами-камікадзе, понад 4000 обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.

Авіаударів росіяни здійнили у районі населених пунктів Липці, Вовчанськ, Гранів, Жовтневе, Іванівка, Бугаївка, Семенівка і Сосновий Бір Харківської області, Новолюбівка, Іванодар'ївка, Роздолівка, Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Желанне, Північне, Старомайорське, Воздвиженка, Уманське, Карлівка, Водяне, Єлизаветівка, Іллінка та Макарівка Донецької області, Миргород Полтавської області, Новодарівка Запорізької області.

Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районі Вовчанська і Стариці. Наступ на Харківщині, лінія зіткнення:

На Куп'янському напрямку було 19 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки в районі Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, Новоєгорівки та Стельмахівки Луганської області. Синьківка на карті:

На Лиманському окупанти вчора не атакували.

На Сіверському захисники відбили 5 атак у районі Білогорівки Луганської області, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку окупани 17 разів намагалися прорвати оборони. У районі населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка ворог успіху не мав. Часів Яр на карті:

На Покровському захисники відбивали 37 атак у районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новолександрівка Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі населених пунктів Парасковіївки, Красногорівка, Водяне, Новомихайлівка. Росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону. Новомихайлівка на карті:

На Времівському окупанти здійснили 5 безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи. Вчинив 4 атаки.

На Волинському і Поліському ознак формування ударних угруповань немає.

На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни зберігають присутність, ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність, фіксують обстріли. Ворог нарощує щільність вибухово-мінних загороджень.