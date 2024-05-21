За уточненими даними, ворог учора завдав 6 ракетних ударів, провів 52 авіаудари з застосування 62 КАБів, понад 970 ударів дронами-камікадзе, понад 4000 обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.
Авіаударів росіяни здійнили у районі населених пунктів Липці, Вовчанськ, Гранів, Жовтневе, Іванівка, Бугаївка, Семенівка і Сосновий Бір Харківської області, Новолюбівка, Іванодар'ївка, Роздолівка, Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Желанне, Північне, Старомайорське, Воздвиженка, Уманське, Карлівка, Водяне, Єлизаветівка, Іллінка та Макарівка Донецької області, Миргород Полтавської області, Новодарівка Запорізької області.