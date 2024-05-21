По уточненным данным, враг вчера нанес 6 ракетных ударов, провел 52 авиаудара с применением 62 КАБов, более 970 ударов дронами-камикадзе, более 4000 обстрелов. Есть погибшие и раненые гражданские.
Авиаудары россияне нанесли в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск, Гранов, Октябрьское, Ивановка, Бугаевка, Семеновка и Сосновый Бор Харьковской области, Новолюбовка, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Калиновое, Новоалександровка, Желанное, Северное, Старомайорское, Воздвиженка, Уманское, Карловка, Водяное, Елизаветовка, Ильинка и Макаровка Донецкой области, Миргород Полтавской области, Новодаровка Запорожской области.