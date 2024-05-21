Об этом сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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По уточненным данным, враг вчера нанес 6 ракетных ударов, провел 52 авиаудара с применением 62 КАБов, более 970 ударов дронами-камикадзе, более 4000 обстрелов. Есть погибшие и раненые гражданские.

Авиаудары россияне нанесли в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск, Гранов, Октябрьское, Ивановка, Бугаевка, Семеновка и Сосновый Бор Харьковской области, Новолюбовка, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Калиновое, Новоалександровка, Желанное, Северное, Старомайорское, Воздвиженка, Уманское, Карловка, Водяное, Елизаветовка, Ильинка и Макаровка Донецкой области, Миргород Полтавской области, Новодаровка Запорожской области.

Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, целом произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районе Волчанска и Старицы. Наступление на Харьковщине, линия соприкосновения:

На Купянском направлении было 19 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки в районе Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки Луганской области. Синьковка на карте:

На Лиманском оккупанты вчера не атаковали.

На Северском защитники отбили 5 атак в районе Белогоровки Луганской области, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении оккупанты 17 раз пытались прорвать оборону. В районе населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Новое, Ивановское, Клещеевка и Андреевка враг успеха не достиг. Часов Яр на карте:

На Покровском защитники отражали 37 атак в районе населенных пунктов Северное, Уманское, Нетайлово, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Сокол и Новолександровка Донецкой области. Враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе населенных пунктов Парасковиевка, Красногоровка, Водяное, Новомихайловка. Россияне 14 раз пытались прорвать оборону. Новомихайловка на карте:

На Времовском оккупанты совершили 5 безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения. Совершил 4 атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок нет.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне сохраняют присутствие, ведут диверсионно-разведывательную деятельность, фиксируют обстрелы. Враг наращивает плотность взрыво-минных заграждений.