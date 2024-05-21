Від початку повномасштабної війни російська окупаційна армія втратила тисячі одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, як загальні бойові втрати противника.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
особового складу – близько 495 070 (+1380) осіб,
танків – 7605 (+15);
бойових броньованих машин – 14699 (+34);
артилерійських систем – 12779 (+42);
РСЗВ – 1077 (+1);
засобів ППО – 811 (+4);
літаків – 354 (+0);
гелікоптерів – 326 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54);
крилатих ракет – 2207 (+2);
кораблів/катерів – 27 (+0);
підводних човнів – 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72);
спеціальної техніки – 2085 (+6).
Втрати ворога на 21 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ