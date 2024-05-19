Зокрема, ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога та збили чотири літаки та один вертоліт. Про це у своєму телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

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Втрати ворога

Відомо, що близько 10 000 осіб особового складу втратив противник за тиждень.

Крім цього, за період з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:

122 танки

255 бойових броньованих машин

215 артилерійських систем

8 РСЗВ

6 установок ППО

432 одиниці автотехніки

35 одиниць спецтехніки



Втрати противника / Інфографіка Олександра Павлюка

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