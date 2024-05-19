З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягають 492 290 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

особового складу – 492 290 (+1210) осіб;

танків – 7576 (+16);

бойових броньованих машин – 14630 (+35);

артилерійських систем – 12687 (+48);

РСЗВ – 1074 (+3) ;

засоби ППО – 803 (+2);

літаків – 354 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);

крилаті ракети – 2204 (+1);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82);

спеціальна техніка – 2077 (+2).

ЗСУ відбили наступ ворога у Часовому Яру

Російські загарбники мали плани захопити Часів Яр Донецької області ще до 9 травня 2024 року. Проте навіть станом на 19 травня ворог не досягнув успіху.

Ввечері 18 травня Володимир Зеленський розповів, що у місті немає жодного російського окупанта. Адже українські військові дали гідну відсіч ворогу, відбивши російський штурм Часового Яру.

Так, наші бійці знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. В українській розвідці розповіли, що для відбиття наступу росіян залучили підрозділи Kraken, "Артан" і Міжнародний Легіон Головного управління розвідки України.

До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що росіяни ставлять за мету захопити Часів Яр. Адже окупація міста забезпечила б росіянам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку – міст, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони України в Донецькій області.

Російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, намагаючись скористатися тим, що наступальні операції Росії на Півночі Харківської області Сходу України спричинили більший тиск на українські війська,

– пояснили в ISW.

За їхніми даними, росіяни, ймовірно, готуються до 2 фази наступальної операції на півночі Харківської області, яку можуть розпочати після очікуваного захоплення Вовчанська.